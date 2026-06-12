IEM Köln 2026: Team Vitality, Team Falcons, Furia, Mouz und weitere in Toppositionen für Playoff-Plätze
Die erste Runde der Schweizer Aktion für Etappe 3 ist abgeschlossen.
Dieses Wochenende wird in Deutschland ein arbeitsreiches Wochenende, da der Schweizer Teil der IEM Köln 2026 fortgesetzt wird und die Runden 2 bis 4 vom 12. bis 14. Juni stattfinden. Die endgültigen Ergebnisse werden am Montag festgelegt, aber bis zum Ende des Wochenendes werden wir von fünf bestätigten Playoff-Kadern, fünf Ausscheidungen und von den sechs Teams wissen, die noch im Zwischenzustand sind.
Zu diesem Zweck haben nach der gestrigen Runde 1 bereits acht Teams einen Sieg errungen und acht eine Niederlage. Es ist wichtig zu bedenken, dass Teams bei diesem Format drei Siege brauchen, um weiterzukommen, während drei Niederlagen zum K.o. führen. Hier sind also die Ergebnisse der gestrigen Spiele.
- Team Vitality 2-1 FUT Esports
- Team Falcons 2-1 G2 Esports
- Aurora Gaming 2-0 Monte
- Furia 2-0 B8
- Mouz 2-0 Vermächtnis
- Teamgeist 2-0 Natus Vincere
- BetBoom Team 2-1 The MongolZ
- 9z Team 2-1 Parivision
Vor diesem Hintergrund sind die heutigen Spielpläne der zweiten Runde festgelegt und sehen wie folgt aus.
- Team Vitality vs. 9z Team
- Team Falcons gegen BetBoom Team
- Aurora Gaming vs. Teamgeist
- Furia gegen Mouz
- Natus Vincere gegen Legacy
- The MongolZ vs. B8
- Parivision vs. Monte
- FUT Esports vs. G2 Esports
Was erwartest du von den heutigen Spielen?