IEM Köln 2026: Hier sind die Eröffnungsspiele der ersten Phase
Das jährliche deutsche Counter-Strike 2 Turnier beginnt nächste Woche am 2. Juni.
Es war ein arbeitsreicher Frühling für die ESL Pro Tour, da IEM Rio im April vor IEM Atlanta im Mai stattfand. Der Juni bietet außerdem ein Event, da IEM Köln in der deutschen Stadt stattfindet und die Action zurück in den Cathedral of Counter-Strike verlegt.
Da das Turnier am 2. Juni startet und die erste der drei Etappen beginnt, hat die ESL nun die Eröffnungsspiele des Turniers bekannt gegeben. Es sollte gesagt werden, dass wir nur Spielpläne für den ersten Spieltag haben, da die Spiele tagweise gesetzt werden, wobei das Format eine Schweizer Gruppe ist, bei der Teams drei Siege erringen müssen, um weiterzukommen und drei Siege zu vermeiden, sonst scheiden sie endgültig aus.
Zu diesem Zweck können Sie unten die Spielpläne des ersten Spieltags sehen.
IEM Köln Stage 1 Runde 1 Begegnungen:
- GamerLegion vs. NRG
- B8 vs. Tyloo
- Heroic vs. Sharks Esports
- BetBoom Team gegen Gaimin Gladiators
- BIG vs. Team Liquid
- M80 vs. Lynn Vision Gaming
- MiBR vs. Thunderdownunder
- Sinners Esports vs. FlyQuest
Nur acht Teams kommen aus Phase 1 weiter, wo sie dann zu den eingeladenen Teams der Phase 2 stoßen, zu denen die folgenden Organisationen gehören.
- FUT Esports
- Teamgeist
- Astralis
- G2 Esports
- Vermächtnis
- PaiN Gaming
- Monte
- 9z-Team
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