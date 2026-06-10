IEM Köln 2026: Die dritte Etappe beginnt morgen mit noch 16 Teams im Rennen
Nur acht kommen in den Playoff-Teil des Turniers ein.
Wir gehen in die vorletzte Runde des Intel Extreme Masters Köln 2026-Turniers, da das deutsche Turnier in der Kathedrale des Counter-Strike seine 32 qualifizierten Teams auf nur noch 16 Überlebende reduziert hat, und diese Runde wird in den kommenden Tagen wieder halbiert.
Ziel der Phase 3 ist es, die acht Teams zu bestimmen, die in die Playoff-Runde des Turniers einziehen, und dies geschieht im Schweizer Format, was bedeutet, dass Teams weiterkommen, wenn sie drei Siege in den insgesamt fünf Spielen/Spieltagen der Phase erringen. Drei Niederlagen bedeuten sofortiges K.o., und in dieser Runde gibt es keine Unentschieden, da bis Ende des 15. Juni, dem letzten Spieltag der dritten Phase, alle Teams entweder drei Siege oder drei Niederlagen vorweisen können, sei es 3-0, 1-3, 3-2 – die Variationen sind groß.
Vor diesem Hintergrund könnten Sie an den 16 Teams interessiert sein, die sich für Stage 3 qualifiziert haben, und wie sie gesetzt wurden. Insgesamt haben acht Mannschaften eine direkte Einladung zu dieser Spielphase erhalten, während acht sich durch das Überleben der Schweizer Runde der zweiten Runde einen Platz sicherten. Die Unterschiede und die Armaturen sehen Sie unten.
IEM Köln 2026 Stage 3 direkte Einladungen:
- Team Vitality
- Natus Vincere
- Team Falcons
- Die MongolZ
- Parivision
- Aurora Gaming
- Furia
- Mouz
IEM Köln 2026 Stage 3 Qualifikationen über Stage 2:
- FUT Esports
- Teamgeist
- G2 Esports
- BetBoom Team
- 9z-Team
- Monte
- B8
- Vermächtnis
IEM Köln 2026 Stage 3 Runde 1 Spielpläne (11. Juni):
- Team Vitality vs. FUT Esports
- Natus Vincere gegen Teamgeist
- Team Falcons vs. G2 Esports
- Das MongolZ vs. BetBoom Team
- Parivision gegen das 9z-Team
- Aurora Gaming vs. Monte
- Furia vs. B8
- Mouz vs. Legacy
Die Playoff-Runde findet vom 18. bis 21. Juni statt, aber wer glaubst du, wird sich dafür qualifizieren?