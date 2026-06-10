IEM Köln 2026: Die dritte Etappe beginnt morgen mit noch 16 Teams im Rennen

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Wir gehen in die vorletzte Runde des Intel Extreme Masters Köln 2026-Turniers, da das deutsche Turnier in der Kathedrale des Counter-Strike seine 32 qualifizierten Teams auf nur noch 16 Überlebende reduziert hat, und diese Runde wird in den kommenden Tagen wieder halbiert.

Ziel der Phase 3 ist es, die acht Teams zu bestimmen, die in die Playoff-Runde des Turniers einziehen, und dies geschieht im Schweizer Format, was bedeutet, dass Teams weiterkommen, wenn sie drei Siege in den insgesamt fünf Spielen/Spieltagen der Phase erringen. Drei Niederlagen bedeuten sofortiges K.o., und in dieser Runde gibt es keine Unentschieden, da bis Ende des 15. Juni, dem letzten Spieltag der dritten Phase, alle Teams entweder drei Siege oder drei Niederlagen vorweisen können, sei es 3-0, 1-3, 3-2 – die Variationen sind groß.

Vor diesem Hintergrund könnten Sie an den 16 Teams interessiert sein, die sich für Stage 3 qualifiziert haben, und wie sie gesetzt wurden. Insgesamt haben acht Mannschaften eine direkte Einladung zu dieser Spielphase erhalten, während acht sich durch das Überleben der Schweizer Runde der zweiten Runde einen Platz sicherten. Die Unterschiede und die Armaturen sehen Sie unten.

IEM Köln 2026 Stage 3 direkte Einladungen:



Team Vitality



Natus Vincere



Team Falcons



Die MongolZ



Parivision



Aurora Gaming



Furia



Mouz



IEM Köln 2026 Stage 3 Qualifikationen über Stage 2:



FUT Esports



Teamgeist



G2 Esports



BetBoom Team



9z-Team



Monte



B8



Vermächtnis



IEM Köln 2026 Stage 3 Runde 1 Spielpläne (11. Juni):



Team Vitality vs. FUT Esports



Natus Vincere gegen Teamgeist



Team Falcons vs. G2 Esports



Das MongolZ vs. BetBoom Team



Parivision gegen das 9z-Team



Aurora Gaming vs. Monte



Furia vs. B8



Mouz vs. Legacy



Die Playoff-Runde findet vom 18. bis 21. Juni statt, aber wer glaubst du, wird sich dafür qualifizieren?