IEM Atlanta 2026: Natus Vincere hebt die Trophäe nach dem Sieg über GamerLegion im Grand Final

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Es waren keine leichten Jahre für Natus Vincere in der Welt des Wettkampfs Counter-Strike 2, denn obwohl das ukrainische Team immer im Gespräch um große Titel stand, schaffte es es zwei Jahre lang nicht über die Ziellinie, wobei der letzte Pokal der IEM Rio 2024 war.

Die Dinge haben sich nun geändert, denn am vergangenen Wochenende ging NAVI bei IEM Atlanta als Sieger hervor, wo das Team GamerLegion im großen Finale mit 3:0 besiegte und die Trophäe sowie 125.000 Dollar Preisgeld für seine Leistung sicherte.

Dieses Ergebnis führte auch dazu, dass NAVI die Dinge auf die harte Tour angehen mussten, da das Team im Playoff-Viertelfinale das sonst unbezwingbare Team Vitality mit 2:1 besiegte, bevor es BetBoom Team im Halbfinale mit 2:0 besiegte, bevor es GamerLegion schnell besiegte.

Was als Nächstes für NAVI ansteht, wird das Team vom 2. bis 21. Juni nach Deutschland reisen, um beim IEM Köln aufzutreten.