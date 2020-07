id Software verrät, was als Nächstes in Doom Eternal kommt

You're watching Werben

Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, uns mit Marty Stratton und Hugo Martin von id Software zu unterhalten und ausgiebig über das Thema DOOM zu sprechen - von der Rückkehr 2016 bis zur Zukunft der legendären Shooter-Reihe.

Als Stratton über die Marke DOOM und ihr Vermächtnis spricht, betont er, wie stolz er darauf ist, wie erfolgreich die Macher die ruhmreiche Serie in die Gegenwart transportiert haben. "Wir haben uns etwas genommen, das großartig war und viel Persönlichkeit hatte und haben dem Ganzen viel an zusätzlicher Tiefe verliehen." erklärt Stratton und fährt fort: "Wenn ich an das denke, was wir Zukunft mit DOOM anstellen können, sehe ich viel Raum und mögliche Varianz, um uns weiter in einem Universum mit so viel Potenzial auszutoben. Das ist für uns Entwickler großartig und ich denke, dasselbe gilt für Fans der Marke."

Doom Eternal, das vor einigen Monaten veröffentlicht wurde, markiert ein weiteres Highlight im DOOM-Kosmos. Seit Release werden die Spieler weiter fleißig mit neuen Inhalten versorgt und Stratton konnte uns bereits etwas darüber sagen, was wir vom nächsten großen Update erwarten können.

"Es wird einen Kampagnen-DLC geben. Ihr werdet erneut in die Rolle des Slayers schlüpfen und Dinge erleben, die sich nach dem Ende der Story von Doom Eternal ereignen."

"Wir versuchen immer auf dem aufzubauen, was wir in der Vergangenheit geschaffen haben. Ich denke, die Fans werden sich sehr freuen, wenn sie die neuen Umgebungen sehen, das Gameplay und die Fortführung der Geschichte von DOOM Eternal."

Seht euch das komplette Video-Interview an und erfahrt mehr über DOOM Eternal und die kommende Switch-Version, von der Stratton sagt, dass sie "keinen Deut weniger gut als die Switch-Version von DOOM 2016 wird".