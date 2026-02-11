Diese europäische Website zieht Millionen an, indem sie US-Einwanderungsagenten nennt, die an den Maßnahmen beteiligt sind

HQ

Eine in den Niederlanden ansässige Website namens ICE List hat Millionen von Aufrufen erhalten, nachdem sie die Namen und Rollen der US Immigration and Customs Enforcement (ICE)-Agenten, die an Einwanderungskontrolloperationen beteiligt sind, veröffentlicht hat. Das Projekt, das vom irischen Staatsbürger Dominick Skinner ins Leben gerufen wurde, beschreibt sich selbst als Reaktion auf das, was er ein "problematisches Regime" nennt, und zielt darauf ab, die Anonymität von Bundesagenten, die in US-Städten operieren, zu beseitigen.

Die Seite fungiert als crowdsourcte Plattform und setzt auf rund 500 Freiwillige, die Tipps überprüfen und ihre Identitäten anhand öffentlich zugänglicher Informationen, einschließlich Berufsprofilen und anderer offener Quellen, überprüfen. Laut Skinner umfasst die Datenbank mehr als 1.500 Personen, veröffentlicht jedoch keine Wohnadressen oder Telefonnummern. Eine kleine Anzahl von Angeboten wurde aufgrund von Ungenauigkeiten oder weil die Personen nicht mehr für die Agentur arbeiten, entfernt.

Nun ist die Initiative in den Vereinigten Staaten in eine hitzige politische Debatte geraten, wo ICE-Agenten während der Einsätze zunehmend Masken und verdeckte Identifikationen tragen. Das Department of Homeland Security erklärt, solche Maßnahmen seien notwendig, um Beamte vor Bedrohungen zu schützen, während andere argumentieren, dass sie die Verantwortlichkeit untergraben. Skinner betont, dass das Projekt dem öffentlichen Interesse dient, obwohl es US-Behörden davor gewarnt hat, dass die Identifizierung von Agenten zu einer Strafverfolgung führen könnte... Was halten Sie von dieser Debatte?