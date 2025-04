Die Gaming-Archäologen von Nightdive Studios haben einen weiteren Klassiker ausgegraben und für moderne Konsolen veröffentlicht. I Have No Mouth, And I Must Scream ist ein Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 1995, das auf der gleichnamigen Kurzgeschichte des bedeutenden Science-Fiction-Autors Harlan Ellison aus dem Jahr 1967 basiert, aber keine Sorge - die Geschichte fühlt sich immer noch frisch an. Das liegt zum Teil an der unheimlich relevanten Prämisse des Atomkriegs und der außer Kontrolle geratenen KIs, aber der Hauptgrund ist die psychologische und menschliche Tiefe der Geschichte, die nur wenige Spiele in den letzten 30 Jahren auch nur annähernd erreicht haben.

Vor 109 Jahren wurde die Menschheit in einem Atomkrieg praktisch ausgelöscht, ausgelöst durch die Supercomputer der Großmächte, die beschlossen, ihre simulierten Kriegsspiele im wirklichen Leben nachzuspielen. Einer der Computer, der wahnsinnige AM, war jedoch noch nicht ganz fertig mit dem Spielen und entführte fünf Personen, die er seitdem am Leben erhält, nur um sie zu quälen.

Das Spiel beginnt mit unseren fünf unglücklichen Protagonisten - Gorrister, Benny, Ellen, Nimrod und Ted - die in ihren kleinen Käfigen gefangen sind und von Feuer, Laserstrahlen und Rasierklingen gequält werden. Um das Ganze aufzulockern, schickt AM jeden von ihnen auf eine virtuelle Reise, auf der sie mit ihren vielen Fehlern, Unzulänglichkeiten und Misserfolgen aus der Zeit vor dem Bombenabwurf konfrontiert werden.

Wenn du denkst, dass die Prämisse insgesamt etwas zu depressiv ist, warte einfach. In den einzelnen Episoden geht es um Themen wie psychische Erkrankungen, sexuelle Übergriffe und den Verlust von Familienmitgliedern. Und das sind nur einige der "leichteren" Themen mit anderen Episoden, die sich mit Kriegsverbrechen während des Vietnamkriegs und Nazi-Gräueltaten befassen. Es ist so düster und schrecklich wie es nur geht, aber trotzdem schaffen es die Geschichten, für die meisten Charaktere zufriedenstellende Erlösungsbögen zu liefern, was eine ziemliche Leistung ist.

Die episodische Struktur des Spiels ermöglicht eine große visuelle Vielfalt. Der paranoide und manipulative Ted wird in eine mittelalterliche Burg voller Fallen und Versuchungen geschickt, während der depressive Gorrister in einer Bar landet, die so traurig und verlassen wirkt wie seine erschöpfte Seele. Man merkt an vielen Hintergrundillustrationen, dass das Budget des Spiels nicht das größte war, aber die leicht verschmierten 640x480 Leinwände sind trotz der Einschränkungen immer noch stimmungsvoll.

Wie bereits erwähnt, ist I Have No Mouth, And I Must Scream keineswegs subtil, und das Gleiche gilt für das Sounddesign. Da aber die ganze Prämisse so ungewöhnlich und extrem ist, sollte dies nicht als Kritik verstanden werden. Die Synchronsprecher liefern jede Zeile, als wäre es ihre letzte - voller Hoffnung, Angst und Schmerz - während Harlan Ellison selbst als verrückter und schelmischer Supercomputer AM besonders gut besetzt ist.

Lob verdient auch der eindringliche Soundtrack des Spiels vom späteren Oscar-Preisträger John Ottman. Sie können es außerhalb des Spiels über einen im Menü enthaltenen Musikplayer anhören, aber leider ist es das einzige Extra, das im Spiel enthalten ist.

Während gutes Geschichtenerzählen, Kunst und Musik so ziemlich ewig halten, ist es bei Videospielen definitiv nicht dasselbe. Leider zeigt I Have No Mouth, And I Must Scream in mancher Hinsicht sein Alter, aber nehmen wir zuerst das Positive.

Die Rätsel des Spiels sind einfach und relativ unkompliziert. Tatsächlich enthält nur eines der Kapitel ein wenig von der MacGyver-Logik, für die Point-and-Click-Spiele der damaligen Zeit so berüchtigt waren, und selbst dann ist sie nie zu übertrieben. Das Puzzle-Design zeigt auch einen interessanten Fokus auf die Ausführung symbolischer Aktionen. Du wirst buchstäblich das Blut von deinen Händen waschen und die Vergangenheit begraben, um Wiedergutmachung zu leisten.

Ellison - der sehr wenig über Videospiele dachte und stur seine Beiträge zum Spiel auf einer Schreibmaschine schrieb - hat in Interviews gesagt, wie er wollte, dass der Spieler nicht nur darüber nachdenkt, wie er vorankommen soll, sondern auch über den thematischen Inhalt. Das ist ihm und dem Entwickler Cyberdreams gelungen, wenn auch vielleicht etwas zu gut. Das letzte Kapitel des Spiels treibt die symbolische Logik auf die Spitze und verwandelt physische Objekte in abstrakte Konzepte wie Mitgefühl, Mut und Vergebung, und obwohl mir die Idee gefällt, lässt die Ausführung zu wünschen übrig.

Da es sich um eine Neuauflage eines mittlerweile 30 Jahre alten Spiels handelt, hat I Have No Mouth, And I Must Scream einige Ecken und Kanten. Das Schlimmste ist zweifelsohne die Pixeljagd, da man den Bildschirm oft nach essentiellen Objekten durchkämmen muss, die in den etwas verschwommenen Texturen völlig untergehen. Ich kann verstehen, warum Nightdive Studios den Quellcode nicht anfassen wollte. Aber eine optionale Ebene über dem Bildschirm, die interaktive Objekte hervorhebt, hätte einen großen Unterschied gemacht.

Tatsächlich ist das Problem in dieser neuen Konsolenversion wohl schlimmer als je zuvor, da es keine Mausunterstützung gibt. Stattdessen bewegen Sie den Cursor mit dem Analogstick, während Sie oft kleine Anpassungen mit dem Steuerkreuz vornehmen müssen (das eine langsamere Bewegung ermöglicht). Es funktioniert - aber nur knapp - und ich hatte oft, als würde ich mit einem Bagger die Nadel im Heuhaufen suchen.

Leider habe ich auch eine Reihe von Fehlern erlebt, wie z. B. Sprachausgaben, die einen störenden Echoeffekt hatten, und fehlerhafte Animationen, bei denen Charaktere rückwärts liefen. Der schlimmste Übeltäter war Bennys Kapitel, in dem sich der leidgeprüfte Charakter einfach weigerte, jedes Mal auf dem Bildschirm zu erscheinen, wenn ich meinen Spielstand neu lud. Glücklicherweise ist es eines der kürzeren Kapitel und schließlich habe ich es geschafft, es in einer einzigen Einstellung zu schaffen.

Zumindest ist die Benutzeroberfläche, die im Original von Anfang an nicht reibungslos war, funktionsfähig, da jede Aktion - wie Drücken, Geben, Schlucken und Verwenden - einer Taste auf dem Controller zugeordnet ist. Es braucht eine gewisse Zeit, um sich daran zu gewöhnen, aber am Ende funktioniert es besser, als auf Verben zu klicken.

I Have No Mouth, And I Must Scream ist eine willkommene Rückkehr zum goldenen Zeitalter des Point-and-Click, wenn auch mit einigen Mängeln. Wie die Charaktere selbst ist auch das Spiel fehlerhaft und man muss durch einige Qualen gehen, um das Ende des Spiels zu erreichen. Aber gleichzeitig liefert das Spiel eine wirklich eindringliche Geschichte und führt an Orte, an die sich nur wenige andere Spiele wagen. Trotzdem würde ich empfehlen, dass Sie sich an die PC-Version halten, es sei denn, Sie brauchen dringend eine düstere Pixeljagd unterwegs oder Sie möchten die Achievements /Trophies jagen.