Im August bekommen wir von Disney gleich die doppelte Ladung Marvel, denn am 17. August startet She-Hulk: Attorney at Law und die animierte Mini-Serie I Am Groot läuft am 10. August bei Disney+ an..

Einen Trailer gibt es bisher noch nicht, dafür aber ein neues Plakat und auf der offiziellen Marvel-Seite wurden ein paar Infos geteilt.

"Die Reihe von Kurzfilmen folgt Baby Groot beim Aufwachsen und wie er zwischen den Sternen in Ärger gerät."