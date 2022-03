Hyper Light Drifter: Geburtstagsfeier mit Überraschung angekündigt

HQ

Heart Machine möchte kommende Woche den sechsten Geburtstag von Hyper Light Drifter feiern und für diesen Anlass plant das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Gaming-Kanal 4G einen Livestream. Am 31. März laden die Content Creator den Studiogründer Alx Preston ein, der mit ihnen über sein Indie-Team spricht und die Entwicklung des ehemaligen Kickstarter-Spiels Revue passieren lässt. Spannend ist das rund einstündige Programm für uns vor allem deshalb, weil angeblich eine Ankündigung auf uns wartet. Am 31. März um 19:00 Uhr findet die digitale Veranstaltung statt, die ihr auf Twitch und auf Youtube verfolgen könnt.