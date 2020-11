Hybrider Switch-Termin für Ghostrunner nächste Woche

Schon nächste Woche wird der Sci-Fi-Slasher Ghostrunner auf der Nintendo Switch erscheinen, wie der Publisher heute via Pressemitteilung bestätigte. Die beiden Entwicklerstudios 3D Realms und Slipgate Ironworks haben One More Level beim Port des Actionspiels unter die Arme gegriffen und sie versprechen eine "saubere Erfahrung, die vollen Gebrauch der Switch-Hardware macht".

Auf der nächsten Konsolengeneration erscheint der Titel erst im kommenden Jahr, dafür ist das Next-Gen-Upgrade von PS4 und Xbox One für die Käufer innerhalb einer Konsolenfamilie kostenfrei. Insgesamt schien unser Tester Ben mit dem recht gleichförmigen Slasher durchaus seinen Spaß gehabt zu haben, aber ihr solltet spielerisch nicht allzu viel davon erwarten.