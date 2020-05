Huntdown lässt uns Cyberpunks in Retro-Actionspiel verkloppen

Der Action-Plattformer Huntdown verbindet klassisches 2D-Gameplay mit Couch-Koop und Easy Trigger Games haben uns kürzlich verraten, dass das Spiel am 12. Mai auf PC (exklusiv über den Epic Games Store), Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht werden soll. Die zwei Spieler dürfen sich auf drei überlebensgroße Charaktere (Anna Conda, John Sawyer und Mow Man) aufteilen und sich durch 20 retro-futuristische Level bewegen. In diesem kleinen Abenteuer erwarten euch jede Menge Waffen, die ihr nutzt, um eine verruchte Stadt und ihre verdorbene Gesellschaft unangespitzt in den Erdboden zu rammen. 20 Euro kostet der Titel auf allen Plattformen.

