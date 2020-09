Hunt: Showdown bekommt erweitertes Tutorial mit Version 1.4.3

Wie uns Entwickler Crytek heute informierte, wurde die PC-Version von Hunt: Showdown kürzlich auf Spielversion 1.4.3 aktualisiert. Neue Waffen, Änderungen an einigen Fähigkeiten und Gadgets, sowie Bug-Fixes werden in den Patch-Notizen auf Steam vom Team beschrieben, doch im Fokus steht der neue PvE-Modus "Trials", der eure Fähigkeiten auf die Probe stellen will. In diesem Modus, den wir als Tutorial verstehen, will Crytek unerfahrenen Spielern und Veteranen eine Möglichkeit geben, ihre Spielkenntnisse zu schulen.

Ihr könnt darin nach Belieben über die Karte laufen (oder euch teleportieren) und an verschiedenen Punkten Herausforderungen annehmen, um unterschiedliche Szenarien auszuprobieren. Da ihr alleine unterwegs seid, braucht ihr Angst davor zu haben, im Match Fortschritte zu verlieren. Aktuell erwarten euch Parcours-Abschnitte, eine Zielübung mit Scharfschützengewehren und Wellenabwehr. Für die Teilnahme gibt es wohl sogar ein paar Belohnungen.