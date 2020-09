Hungriges Relaxo stürmt Pokémon Café Mix

Im neuen Update von Pokémon Café Mix wurde ein Kooperationsmodus integriert. Das Ganze ist nicht mit der Freundesliste zu verwechseln, denn in dieser Spielvariante versammeln sich bis zu 30 Personen, um herausfordernde Team-Events zu bewältigen. Die erste Mammutaufgabe besteht konkret darin, ein hungriges Relaxo zu füttern. Noch bis zum 8. Oktober können sich eifrige Gastronomen um den Vielfraß kümmern und mit leckeren Gerichten die Zufriedenheit des Pokémon steigern. Wer sich mit dem Faulpelz anfreundet, profitiert von einigen Boni, die in erster Linie den Puzzle-Elementen des Spiels in die Karten spielen. Obwohl diese Veranstaltung zeitlich begrenzt ist, dürfen die Spieler in Zukunft weitere solcher Team-Events erwarten.

Zur Feier des Updates erhalten Spieler von Pokémon Café Mix einen köstlichen Bonus, wenn sie sich diesen Gruppen zusammenfinden. Für jedes Mitglied, das einem Team beitritt, erhalten die anderen Mitglieder 300 goldene Eicheln. Im Shop steht zudem ein spezielles Pikachu bereit, das eine Uniform trägt, die an Relaxo erinnert. Ihr könnt die Gelegenheit jedenfalls dazu nutzen, um mit Freunden zu trainieren oder um euch mit anderen Spielern anzufreunden. Pokémon Café Mix steht auf Nintendo Switch, iOS- und Android-Geräten bereit.

Quelle: The Pokémon Company.