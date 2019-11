Human Head Studios werden zu Roundhouse Studios

Human Head Studios ist schon lange ein Bestandteil der Videospielwelt, allerdings kein unfassbar bekannter. In den letzten 20 Jahren haben sie Spiele wie das Original-Prey und den düsteren Brawler Rune verantwortet, außerdem halfen sie bei den Arbeiten an Bioshock Infinite und Batman: Arkham Origins. Leider erreichten uns seit 2014 nicht mehr sonderlich viele positive Meldungen aus dem Studio. Nachdem Bethesda Prey 2 absagte und entschloss, Arkane Studios daraus etwas anderes machen zu lassen, folgte lediglich die spielerische Katastrophe The Quiet Man im vergangenen Jahr. Einige Menschen fürchteten berechtigterweise um die Zukunft des Studios, die Bethesda heute in die eigene Hand genommen hat.

Die schlechte Nachricht ist, dass Human Head Studios inzwischen geschlossen wurden. Glücklicherweise hat Publisher Bethesda auch eine gute Nachricht, denn allen, die dort gearbeitet haben, wurde angeboten, zu einem neuen Entwicklerstudio namens Roundhouse Studios zu wechseln. Da die meisten Angestellten dieses Angebot anscheinend wahrgenommen haben, bedeutet dieser Schritt in der Praxis also nur eine Namensänderung. Alles was Bethesda dazu zu sagen hatte war, dass Redhouse begonnen hat, an unveröffentlichten Spielen zu arbeiten. Jetzt müssen wir sehen, ob das Studio mit den Entwicklern von Fallout und The Elder Scrolls erfolgreicher ist.