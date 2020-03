Hubschrauber, ein befristeter Modus und Kartenänderungen in Fortnite

Epic Games hat bereits in der siebten Saison von Staffel 1 Flugzeuge in Fortnite eingeführt und nun wollen sie Spielern erneut die Chance geben, den Himmel zu erobern. Das neueste Update macht einen Hubschrauber in Fortnite verfügbar, in den ein Pilot und bis zu vier Schützen Platz finden. Um den Helikoptern auf der Karte genügend Raum zu geben, hat das Unternehmen einige Änderungen vorgenommen. Unter anderem wurde die Ölplattform in die Luft gejagt, während das Fußballstadion plötzlich einen neuen Landeplatz erhalten hat. Um das Ganze abzurunden gibt es einen neuen, zeitlich begrenzten Modus namens Spy Games, in dem wir einige coole Technologien testen und frische Belohnungen erhalten.

