Huawei zeigt Matestation X und Matepad Paper auf WMC 2022

Das Technologieunternehmen Huawei hat eine halbe Messehalle in der Fira Barcelona Gran Via gebucht, um den Fachbesuchern des "Mobile World Congress 2022" ihre neuen Geräte für vernetzte Büros vorzustellen. „Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Huawei hart daran arbeitet, das Leben der Verbraucher viel einfacher zu gestalten", behauptet Rian Ordóñez, Produktmarketingmanagerin bei Huawei CBG Spanien. „Am Ende des Tages entwickeln wir so viele Geräte [...], um die Produktivität und Kreativität zu erhöhen."

Ordóñez führte uns einige der nur wenige Tage zuvor vorgestellten Geräte vor, darunter das Huawei Matestation X - einen All-in-One-Desktop-PC mit integriertem Display. „Das Hauptmerkmal ist die Bildschirmqualität, die tatsächlich 4K+ beträgt", sagt die PR-Frau zum 28,2-Zoll-großen 3:2-Farbdisplay. In diesem Gerät sind eine AMD-Ryzen-7-5800X-CPU, 16 GB RAM und 1 TB SSD verbaut. Der 10-Punkt-Multitouch-Bildschirm nimmt 92 Prozent des Geräterahmens ein und seine Beschichtung reduziert Streulicht und Reflexionen. Die Technik im dünnen Aluminiumgehäuse kostet etwa 2200 Euro.

Das Huawei Matebook E ist ein neues Convertible des Unternehmens, das sowohl als Tablet als auch als Laptop verwendet werden kann. Das Produkt versteckt einen USB-C-Anschluss für den Ladevorgang hinter einem Scharnier. Für den Intel-Prozessor der 11. Generation, die Windows-11-Lizenz und den 12,6-Zoll-OLED-Bildschirm zahlt ihr je nach gewählten Spezifikationen zwischen 650 und 1200 Euro. Auf dem Teil könnt ihr laut der PR-Sprecherin Apps installieren, die sowohl auf einem Smartphone als auch auf einem Laptop laufen würden.

Anschließend klärt uns Ordóñez über das Super-Device-Erlebnis auf, das CEO Richard Yu während seiner vorangegangenen Presseveranstaltung inflationär durch den Raum warf. Mit der Software lassen sich mehrere Geräte innerhalb des gleichen Ökosystems koppeln, um Multitasking und Multiscreening unabhängig von der Kompatibilität der Peripheriegeräte untereinander zu ermöglichen.

Das erste E-Book von Huawei, das Matepad Paper, nutzt einen 10,3-Zoll-E-Ink-Bildschirm, auf dem ihr bis zu vier Dokumente platzieren könnt. Dadurch lassen sich Notizen gleichzeitig lesen und anfertigen, und offenbar nimmt das Gerät sogar Sprachmemos auf. Zusammen mit dem M-Pencil und einer Schutzhülle zahlt ihr ca. 500 Euro für das Teil.

Unsere Präsentation endete mit dem P50 Pocket, einem faltbaren Telefon von Huawei, das bereits seit einigen Wochen erhältlich ist. Ordóñez hebt den Empfang und die Hauptfunktionen des Smartphones hervor, das 1600 Euro kostet.