HTC stellt sein neues kabelloses Headset vor

Es wurde seit einiger Zeit gemunkelt, dass HTC an einem neuen, kabellosen Headset arbeitet, und jetzt wurde auf der CES 2023 die Vive XR Elite offiziell bestätigt, zusammen mit einem neuen Trailer.

In Bezug auf das Design ist das XR Elite ein schlankes Headset, das viel Volumen ausgibt und es Ihnen sogar ermöglicht, den Akku auszutauschen, wenn Sie ihn an Ihren PC anschließen oder Ihre eigene Powerbank verwenden möchten. Zwei Open-Ear-Lautsprecher, vier breite FOV-Kameras, ein Tiefensensor, Hand-Tracking und kapazitive Sensorik sind alle in der Vive XR Elite vereint, und sie alle sind auch anpassbare Funktionen.

Mit rund 1.099 USD oder 1.299 GBP wird die Vive XR Elite kein gelegentlicher Kauf sein, aber sie ist nicht ganz so teuer wie die Meta Quest Pro, also gibt es das. Beide Headsets teilen sich auch viele Funktionen, darunter die gleichen Konnektivitätsoptionen, 12 GB RAM und eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz.

Seht euch unten den Einführungstrailer zum neuen Headset an: