HP, Microsoft und Valve produzieren ein "kompromissloses VR-Headset"

Obwohl die neueste Ausgabe von Half-Life: Alyx bei vielen Spielern sehr gut ankam, ist noch nicht ganz klar, ob Valve damit wirklich neue Maßstäbe im Feld der virtuellen Realität gesetzt hat. Microsoft hat zwar ebenfalls Erfahrungen in diesem Markt, das Unternehmen äußerte sich in der Vergangenheit jedoch zurückhaltend, was weitere Investitionen in die Technologie anbelangt (sie sind eher an Augmented Reality interessiert). Das Technikunternehmen HP vereint die beiden Firmen unter dem Deckmantel eines gemeinsamen Virtual-Reality-Headsets.

HP selbst schreibt, dass dieses Kollaborationsprojekt als "neuer Standard in Sachen VR" gelten werde und dass die Erfahrung im Vergleich mit früheren Geräten "immersiver, komfortabler und kompatibler" ausfalle. In einer Mail an The Verge enthüllte der Konzern diese Woche ihr "kompromissloses VR-Headset", ohne dabei konkrete Informationen zu teilen. Weder die technischen Spezifikationen, noch der Preis oder wie genau die Beteiligung der anderen Firmen aussieht, wurde bekanntgegeben. Bislang sind das nur große Worte.