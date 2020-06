Housemarques exklusives PS5-Spiel heißt Space Loop Returnal

Das neue Spiel der Finnen von Housemarque ist weder ein neues Resogun, noch ein Battle-Royale-Experiment. Tatsächlich werden sie die neue Sony-Konsole mit einem Projekt namens Returnal beglücken. Der erste Trailer enthält zwar einige Gameplay-Aufnahmen, allerdings dient das Material eher zur Etablierung von Ton und Atmosphäre. In gewisser Weise erinnert uns das Material an die Wurzeln des Studios, mit merkwürdig psychedelischen Themen und Feinden in Hülle und Fülle. Es scheint nämlich so, als würde sich der Tag für die Protagonistin in einer Endlosschleife wiederholen, selbst wenn sie stirbt. Womöglich ist das ein Hinweis auf ein Roguelike-Element?

