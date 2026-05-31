House of the Dragon Staffel 3 enthält "wohl die verrückteste TV-Episode, die je gemacht wurde"

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Das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon geht Ende Juni in seine dritte Staffel, und die nächste Episode wird einige riesige Schlachten und epische Familienkonflikte enthalten, während wir in den Targaryen-Bürgerkrieg eintauchen, auf dem die Serie basiert. Showrunner Ryan Condal weiß, dass die Fans auf einige Schlüsselmomente gewartet haben und diese in Staffel 3 bekommen werden.

Condal will großen Schlachten gerecht werden und hat gesagt, dass die Schlacht am Gullet "wohl die verrückteste TV-Episode aller Zeiten ist". Wir können für die Schlacht "Drachen, Schiffe und mehrere Kriegsschauplätze" erwarten, da sie offenbar die Game of Thrones-Version von Helm's Deep ist, laut Condal.

House of the Dragon Star Ewan Mitchell sagt, dass es in dieser Saison nicht viel Platz für etwas anderes als Kampf gibt. "Es ist totaler Krieg. "Es ist einfach ein Blitz direkt zu Beginn der Saison", sagte er zu Entertainment Weekly. Emma D'Arcy, die Schauspielerin, die Rhaenyra Targaryen spielt, stimmt Mitchells Meinung zu. "Wir sehen endlich einen Krieg, der sich seit zwei Staffeln aufbaut.... Ich bin so beeindruckt von Ryan und dem Team, denn es geht wirklich darum, die Nerven zu bewahren, einen Konflikt zu inszenieren, der bisher hauptsächlich zwischenmenschlich und familiär war – und dann schließlich, in einer großen Geste, diesen Konflikt auf das gesamte Reich entfesseln zu lassen, ist meiner Meinung nach eine sehr elegante Handlung", sagten sie.

Wir müssen sehen, wie episch diese Kämpfe werden, wenn House of the Dragon am 22. Juni zurückkehrt.