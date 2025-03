Hotline Miami 2: Wrong Number wird 10 Jahre alt

HQ

Gestern war der 10. März, auch bekannt als Mario Day für Gamer, aber es war auch das 10-jährige Jubiläum von Hotline Miami 2: Wrong Number. Ein Spiel, von dem ich hätte schwören können, dass ich es erst vor ein paar Jahren gespielt habe, als es veröffentlicht wurde, und die Fortsetzung des blutigen, rasanten Hotline Miami gab uns mehr Mut, mehr Geschichte und mehr Frustration, als wir immer wieder versuchten, ein Level zu beenden.

Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums des Spiels hat Devolver Digital ein Video in den sozialen Medien veröffentlicht, in dem andere Entwickler zu sehen sind, die Hotline Miami und seiner Fortsetzung Tribut zollen. Die Entwickler von Gunbrella, My Friend Pedro, Human Fall Flat 2 und anderen sagten, wie die Spiele sie dazu inspiriert haben, ihre eigenen Titel zu entwickeln.

Hotline Miami und Hotline Miami 2: Wrong Number sind derzeit auch auf Steam stark reduziert, wenn Sie sie also noch nicht abgeholt haben, können Sie sie jetzt spottgünstig bekommen.