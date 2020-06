Horrorabenteuer Re:Turn - One Way Trip erscheint im September

Reg Ego Games und Green Man Gaming haben zusammen den offiziellen Veröffentlichungstermin für ihr erschreckendes Horror-Adventure Re:Turn - One Way Trip enthüllt. Der Titel lässt die Spieler der Protagonistin Saki folgen, die auf dem Campingplatz erwacht, auf dem sie zuletzt mit ihren Freunden die Ferien beenden wollte. Die Gruppe von Freunden ist jedoch nirgends zu finden und die Dinge sind natürlich nicht so, wie sie auf dem ersten Blick scheinen. Es liegt an uns, die Rätsel in diesem beunruhigenden Abenteuer zu lösen und einen Ausweg zu finden.

Ab dem 29. September steht Re:Turn - One Way Trip für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One bereit. Wer das Spiel vorab ausprobieren möchte, kann nach der Demo Ausschau halten, die im Rahmen des Steam-Festivals nächste Woche verfügbar sein wird. Das PC-zentrische Event dauert vom 16. bis zum 22. Juni an und bietet viele ähnliche Aktionen.