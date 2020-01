Horizon-Entwickler sucht weitere Mitarbeiter mit Multiplayer-Erfahrung

Der niederländische Entwickler Guerilla Games sucht derzeit gezielt nach Entwicklern, die Erfahrungen im Mehrspielersegment mitbringen. Wir haben bereits einige Male von solchen Jobangeboten gehört, doch offenbar ist der Bedarf an solchen Personen in den internen Teams groß. In einer frischen Stellenausschreibung werden erneut erfahrene Programmierer mit Multiplayer-Schwerpunkt geworben.

Aus der Beschreibung lassen sich Verbindungen zu Horizon: Zero Dawn ziehen, da die Bewerber nicht nur mit virtuellen "Fernkampf- und Nahkampfwaffen" zu tun haben werden, sondern auch an "Kampf- und Reisemechaniken" arbeiten. Neben einem Projekt, das wahrscheinlich Horizon: Zero Dawn 2 heißt, entwickelt Guerilla aktuell Gerüchten zufolge ein neues Socom und oder ein frisches Killzone-Abenteuer.