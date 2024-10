Horizon: Zero Dawn Remastered

HQ

Auch wenn sie erst seit etwas mehr als sieben Jahren in unserem Leben ist, fühlt sie sich immer noch wie ein großer Teil unserer Gaming-Geschichte an. Ich spreche natürlich von Aloy. Als Guerrilla Games sich dafür entschied, ein Open-World-Spiel zu entwickeln, haben sie sich großzügig von dem bedient, was es bereits gab, aber ich fand trotzdem, dass sich Zero Dawn in vielerlei Hinsicht ziemlich frisch anfühlte. Zwei Dinge stachen dabei besonders hervor: Aloy war ein cooler Charakter und die Welt war umwerfend schön. Ich erinnere mich, dass ich während der Stunden, in denen ich mit dem Spiel gearbeitet habe, dachte, dass es zu den technisch versiertesten gehört, die ich je gesehen habe. Ich war damals unglaublich beeindruckt von der Grafik und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Remaster vor allem das tut, was diese Art von Politur oft tut: Es lässt uns das Spiel heute genauso betrachten wie damals. Sie wissen, dass es ein visuelles Upgrade ist, aber es sieht immer noch gleich aus, irgendwie.

Wir kennen die Geschichte: Aloy ist eine Ausgestoßene und findet als Kind ein mysteriöses Objekt, als sie in eine Höhle fällt. Wir befinden uns in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschen zu einem primitiveren Lebensstil zurückgekehrt sind und Seite an Seite mit dinosaurierähnlichen Robotern leben. Diese fangen plötzlich an, Amok zu laufen, und warum das passiert, ist eines der vielen Geheimnisse, die wir während dieses Abenteuers enträtseln müssen.

Es ist möglich, dass sich jemand dieses Remaster holt, um Horizon: Zero Dawn zum ersten Mal zu spielen. Aber ich denke, die meisten Leute, die neugierig sind, haben das Original gespielt oder kennen es zumindest. Da ich die Geschichte bereits so gemeistert habe, wie sie passiert ist, springe ich mehr in diese Version, um einen sauberen Vergleich anzustellen. Um zusammenzufassen, was ich von dem Spiel als solchem halte: Als Liebhaber offener Welten bin ich jemand, der es sehr geschätzt hat, als es herauskam. Ich mochte die Atmosphäre, die Welt, die Geschichte und die kämpfenden Menschen. Für diejenigen, die mehr Fleisch auf den Knochen in Bezug auf das Spiel als solches wollen, können Sie unsere Rezension von der ersten Veröffentlichung lesen.

Bis ich Aloy wieder kennenlerne, sind es, wie gesagt, schon mehr als sieben Jahre her. Tatsächlich nähern wir uns acht. Ich merke sofort, dass es aus rein technischer Sicht keinen Zweifel daran gibt, dass Zero Dawn Remastered so aussieht, wie ich es mir im Jahr 2017 vorstelle. Aber gleichzeitig stelle ich fest, dass das nicht der Fall ist. Die Grafik ist sowieso erstklassig und definitiv eines der technisch schönsten Dinge, die man erleben kann. Die Beleuchtung ist besonders prächtig, aber es gibt auch viele andere Dinge, die hier stark verbessert wurden. Eine bemerkenswerte ist, dass sich die bevölkerten Orte des Spiels mit mehr Charakteren viel lebendiger anfühlen. Es gibt jedoch einige seltsame Verhaltensweisen der hinzugefügten Charaktere, die in klassischer Manier herumlaufen, entweder auf der Stelle oder im Kreis. Aber die Atmosphäre ist viel dichter und bevölkerungsreicher. Wenn man klare Vergleiche zwischen dem tatsächlichen Aussehen im Februar 2017 und heute anstellt, besteht kein Zweifel daran, dass viel Sorgfalt und Arbeit investiert wurde, um die Messlatte höher zu legen. Hinzu kommen viele Stunden neuer Motion-Capture-Arbeit, die die Dialogsequenzen deutlich lebendiger macht.

Aber... Denn ja - es gibt ein ziemlich großes Aber, man könnte sich fragen, ob es wirklich Sinn macht, ein Spiel zu remastern, das so "jung" ist und immer noch so unglaublich gut aussieht. Horizon Zero Dawn sah fantastisch aus und sieht fantastisch aus und obwohl diese Version des Spiels sehr gut ist, kann man lange über die Notwendigkeit dafür philosophieren. Ich meine, man könnte argumentieren, dass wir in Zukunft einen weiteren Film bekommen könnten, der in 120 Bildern und in 8K läuft, wo auch die Gesichter der Charaktere so aussehen wie in den Zwischensequenzen. Es ist wieder irgendwie polierbar, wenn man wollte. Wenn die Foundation schon traumhaft schön ist, fühlt sie sich doch ein bisschen unnötig an. Außerdem gibt es einige visuelle Pannen, so dass es sowieso nicht ganz perfekt ist. Aber auf der anderen Seite bekommen wir Sequenzen, in denen Aloy mit jemandem spricht, der sich viel lebendiger anfühlt, wir bekommen tolle Wettereffekte und Licht und wir bekommen Siedlungen mit mehr Charakteren und mehr Leben und Bewegung. Wenn man dieses Remaster auch neben den Nachfolger Forbidden West stellt, haben wir auch zwei Spiele, die zusammen stimmiger aussehen.

Ich finde auch, dass ich, sobald ich Aloys erste Reise wieder beginne, süchtig bin. Es ist immer noch ein großartiges und unterhaltsames Abenteuer in vielerlei Hinsicht. Die Umgebungen sind unglaublich und wenn das Licht zwischen das Laub fällt, halte ich an und verwende den Fotomodus des Spiels. Die Actionsequenzen gegen die Maschinen sind oft absolut fantastisch und zusätzlich ist die Erweiterung im Lieferumfang enthalten und wenn man das Original besitzt, aber aufrüsten möchte, ist der Preis dafür sehr erschwinglich.

Die Spielmechanik als solche ist intakt, was es in einigen Dingen etwas eingeschränkt macht. Ich erinnere mich, dass ich 2017 darauf reagiert habe, dass man nicht hoch- oder über Dinge springen konnte, die Aloys Knie reichten, und das Klettern ist aufwendiger als in der Fortsetzung. Aber wenn du es seit fast acht Jahren nicht mehr gespielt hast oder kurz davor stehst, das Abenteuer zum ersten Mal zu erleben, ist diese Version entweder ein guter Grund, es noch einmal zu machen, oder der beste Weg, es zum ersten Mal zu tun. Es ist daher ziemlich schwierig, sich dieser neuen Version zu widersetzen, wenn sie in vielerlei Hinsicht so fantastisch ist, wie sie ist. Auch wenn ich mich immer noch nicht von dem Gedanken lösen kann, dass es wirklich nicht nötig war.