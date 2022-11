Honda-Elektrofahrzeuge hätten ab 2025 PlayStations einbauen können

HQ

Während Tesla bisher weitgehend der ehrgeizigste Automobilhersteller war, wenn es darum geht, Unterhaltungssuiten in seine Elektrofahrzeuge zu integrieren, will Honda in die Action einsteigen und direkt mit dem Unternehmen konkurrieren.

Wie die Financial Times berichtet, soll Honda sich mit Sony zusammenschließen, um PlayStation 5s bis 2025 in Honda-Elektrofahrzeuge einzubauen. Der Plan wird sein, die Konsole als Unterhaltungszentrum zu nutzen, mit Autos, die grundsätzlich für das vorgeschlagene Unterhaltungs- und Netzwerkangebot entwickelt wurden.

Geplant wäre, dass das erste Auto, das dies anbietet, 2025 auf den nordamerikanischen Markt kommt. Es wird kein Wort über einen umfassenderen Release-Plan erwähnt.