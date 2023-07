HQ

Scream VI erscheint am 11. Juli auf Blu-ray. Das ist etwas, was Among Us und Paramount Pictures hervorheben wollen und bringen daher Ghostface zurück in das mörderische Spiel. Wenn ihr euch vor dem 21. Juli einloggt und Ghostface abholt, könnt ihr die kosmetischen Gegenstände für immer behalten. Und es ist völlig kostenlos!

Wir müssen sagen, dass es sich noch befriedigender anfühlt, Menschen zu töten, während Sie diese Maske tragen, also stellen Sie sicher, dass Sie sie bekommen.