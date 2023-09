Hol dir ein Gears of War T-Shirt und trage zum Kampf gegen Selbstmord und Depressionen bei

HQ

Letztes Jahr kündigte The Coalition an, dass 1 % aller Nettoeinnahmen von Gears of War, sowohl aus Spielen als auch aus Merchandising-Artikeln, an Organisationen gespendet werden soll, die sich mit Suizidprävention befassen, und zwar in einem Programm namens Never Fight Alone. Dies war nie als einmalig gedacht, da sie von Anfang an sagten, dass es sich um eine "mehrjährige Verpflichtung" handelte, und für Dinge, die unter der Marke Never Fight Alone firmierten, würden alle Nettoeinnahmen an den guten Zweck gehen.

Jetzt kehren sie zu dieser Kampagne zurück, genau wie im letzten Jahr, mit einem T-Shirt, bei dem 100 % des Nettoumsatzes direkt an Organisationen gehen, "die sich für Selbstmordprävention und Einsamkeit einsetzen". Sie nennen es Gears of War "Never Fight Alone" Jahr 2 T-Shirt (entworfen von Matt Ryan Tobin).

Wenn Sie sich diesen Herbst verwöhnen und gleichzeitig eine gute Tat vollbringen möchten, gehen Sie zum Xbox Gear Shop, um das T-Shirt zu kaufen, das 24,95 £ / 28,95 € kostet, sehen Sie sich das Bild unten an, um zu sehen, wie es aussieht.