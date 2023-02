Hogwarts Legacy versteckt ein Osterei als Hommage an die Harry-Potter-Filme

HQ

Es ist weniger als ein Tag, bis Tausende von Spielern ihr eigenes Abenteuer als Zauberer in Hogwarts Legacy beginnen, dem mit Spannung erwarteten Titel von Warner Bros. Games und Avalanche Software. Ein Titel, der, wie ihr in unserem Test sehen könnt, uns restlos überzeugt hat, und der endlose Stunden an Inhalten enthält, in denen Fans der Wizarding World alles finden, was sie sich schon immer in einem Videospiel gewünscht haben.

Wie wir in unserer Rezension erwähnt haben, war einer der Schwerpunkte für die Gestaltung von Schloss Hogwarts die Harry-Potter-Filme, insbesondere die ersten beiden, Harry Potter und der Stein der Weisen und Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und über letzteres haben wir ein merkwürdiges "Easter Egg" als Hommage an eine andere bemerkenswerte Hogwarts-Schülerin gefunden, die in einem Jahrhundert innerhalb dieser Mauern leben wird: Hermine Granger.

Es stellt sich heraus, dass wir in einem der Korridore in der Nähe des Charms-Klassenzimmers und des Büros von Professor Fig einige Toiletten betreten können, und in der letzten Kabine (die ein außer Betrieb befindliches Schild hat), wenn wir die Tür drücken, werden wir feststellen, dass jemand einen Stand zur Herstellung von Zaubertränken eingerichtet hat, mit einem Stapel Bücher und Zutaten, die auf dem Boden verstreut sind. Außerdem ist der Kessel überfüllt mit einer seltsamen grünen Flüssigkeit, die durchaus Polyjuice Potion sein könnte.

Polyjuice Potion erscheint nicht in Hogwarts Legacy, daher ist die wahrscheinlichste Option, dass es ein Easter Egg als Hommage an Hermine Granger in Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist, die eine ähnliche Toilettenkabine benutzte, um den Trank zu brauen. Damit gelang es ihr, Harry Potter und Ron Weasley zu helfen, sich kurzzeitig in Crabbe und Goyle zu verwandeln, um Draco Malfoy Informationen über die Kammer des Schreckens und den Erben von Slytherin zu entlocken.

Und dies ist nicht das einzige Geheimnis, das Hogwarts Legacy als Hommage an die Harry-Potter-Geschichte oder andere literarische Klassiker verbirgt, denn es gibt auch einen Ort auf einem hohen Punkt neben Hogsmeade, wo wir eine kuriose "Teeparty" finden, die aus den Seiten von Alice im Wunderland hätte springen können. Zumindest ist das das Gefühl, nur haben wir statt eines Märzhasen einen Niffler.

Was uns betrifft, werden wir weiterhin Hogwarts Legacy erkunden und versuchen, alle seine Geheimnisse zu finden, aber wenn Sie auf Ihren Reisen auf interessante stoßen, teilen Sie sie uns in den Kommentaren mit - wir werden ein Auge darauf haben!