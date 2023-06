Hogwarts Legacy schärft seine Magie mit einem neuen Bugfix-Update

HQ

Obwohl seit seiner Veröffentlichung im vergangenen Februar fast vier Monate vergangen sind, bleibt Hogwarts Legacy bisher einer der beliebtesten und profitabelsten Titel des Jahres. Auch wenn wir einige Inhalte im Spiel vermissen, wie z. B. Quidditch (das Warner Bros. beschlossen hat, in Zukunft als Multiplayer-Titel zu veröffentlichen), war das Spiel von Avalanche Software auf Current-Gen-Plattformen und auch in der anschließenden Last-Gen-Veröffentlichung ein großartiger Performer. Es kann jedoch verbessert werden, um die Magie am Leben zu erhalten.

Ein neues Bugfix-Update wurde für Hogwarts Legacy veröffentlicht, und die Details werden unten detailliert beschrieben.

Anmerkungen zu Patch 1.000.007 in Hogwarts Legacy

Spielablauf



Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Quest nicht vorankam, wenn der letzte Kampf mit dem Siebwächter HL-12745 begann.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den Percival Rackhams Prüfung nicht abgeschlossen werden konnte, was zu einem Fortschrittsblocker HL-12745 führte.



Cinematics



Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Avatar einen generischen NPC-Zauberstab anstelle des einzigartigen Zauberstabs HL-11594 verwendete.



Avatar



Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich die Robe des Avatars beim Trinken des Tranks unnatürlich bewegte, wenn sie unmittelbar nach einem manuellen Speichern auf dem Platz eines anderen Charakters erstellt wurde.



Erfolge/Trophäen



Es wurde ein Fehler behoben, durch den große Goldtruhen nach dem Patchen geplündert werden konnten.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den Errungenschaften nicht korrekt funktionierten, wenn kein Internet verfügbar war



Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Feldleitplanseiten für Gregory und Feuerkelch nach dem letzten Patch HL-12917 nicht vollständig angezeigt wurden.



Es wurde behoben, dass der daedelische Schlüssel nicht geöffnet werden konnte und die Truhe nicht geöffnet werden konnte, um die Hausbelohnung HL-12673 zu erhalten.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den "bekannte" Sammlungsgegenstände korrekt auf die richtigen Erfolge angerechnet werden.



BENUTZEROBERFLÄCHE



Lokalisierungsüberlappungsprobleme im Zusammenhang mit Ortsnamen wurden aktualisiert



Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Quest-Tracking-Symbol nach Abschluss der Quest auf der Karte und der Minikarte verblieb



Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Intro-Outfit und die Robe standardmäßig in euren Ausrüstungsauftritten verfügbar waren HL-4880



Es wurde ein Fehler behoben, durch den Missionen im Spiel, auf der Karte und/oder auf der Minikarte ihre Symbole nicht aktualisierten und/oder verschwanden.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Benutzer auf dem Bildschirm "Field Guide" hängen blieb, wenn er die Schaltfläche [MENU] spammte, während er zum Bildschirm "Karte" wechselte.



Spiel speichern



Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein Neustart nach einem manuellen Spielstand Sir Nicholas am Startpunkt der Mission platzieren konnte.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich Spieler dauerhaft aus der Konversation mit Natsai aussperren konnten, wenn sie während einer Mission einen manuellen Spielstand verwendeten. HL-12659



Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Avatar das Talentmenü während einer Mission freischalten konnte, nachdem ein manueller Spielstand neu geladen wurde.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Avatar nach dem Sammeln einer Sammeltruhe erneut die gleichen Truhenbelohnungen erhalten konnte.



Leistung



Es wurde ein Absturz behoben, der auftrat, wenn man mit Floo-Flammen schnell nach Hogsmeade reiste.



Optimierung der Gesamtbeleuchtung



Absturz beim Level- und Missionsübergang/Laden behoben



Es wurde ein Absturz behoben, der beim Öffnen und Schließen des Pausenmenüs während Missionen auftrat.



Absturz im Zusammenhang mit Laub behoben



Es wurde ein Absturz behoben, der auftrat, wenn verzierte Truhen im Spiel waren.



Es wurde ein Absturz im Zusammenhang mit In-Game-Beacons behoben.



Behobene Speicheroptimierung



Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein einzelner Frame während des gesamten Spiels ruckelte.



Lokalisierungsabsturz behoben, wenn Wörterbücher aus einem Spielstand neu geladen wurden



Probleme mit dem Streaming im Querformat während Hogwarts wurden behoben



Verschiedenes