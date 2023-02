Hogwarts Legacy Multiplayer hat bereits einen Prototyp

HQ

HogWarp, eine Mod für Hogwarts Legacy, könnte Spieler in der Lage sehen, die berühmte Zauberschule mit ihren Freunden zu erkunden. Das Team hinter Skyrim Together Reborn, das, wie der Name schon sagt, den Multiplayer auf Skyrim gebracht hat, arbeitet derzeit an einer ähnlichen Erweiterung mit Hogwarts Legacy.

Derzeit steckt die Mod noch in den Kinderschuhen, aber eine frühe Version des Builds wurde über den YouTube-Kanal von The Together Team gezeigt. HogWarp wird nur für etwas mehr als eine Minute gezeigt, aber wenn Sie sich die Kommentare ansehen, werden Sie sehen, dass der Hype bereits für ein Hogwarts Legacy-Multiplayer-Erlebnis da ist.

Selbst als Einzelspieler-Titel hat sich Hogwarts Legacy als äußerst beliebtes Spiel erwiesen, das die Steam-Charts dominiert und beim Start riesige Verkaufszahlen aufweist. Dennoch, wenn Multiplayer in Hogwarts Legacy gebracht würde, würde es wahrscheinlich dazu dienen, das Spiel noch beliebter zu machen.