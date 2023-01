Hogwarts Legacy lässt dich nicht in die Kammer des Schreckens

HQ

Avalanche Software hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass Hogwarts der Teil des Spiels ist, auf den sie am meisten stolz sind, und es wird möglich sein, Teile des gigantischen Schlosses zu erkunden, die Sie nur teilweise oder nie in den Filmen zu sehen bekamen.

Aber es gibt einen Ort, den Sie nicht erkunden können, und das ist die Kammer des Schreckens. Es erscheint in einem durchgesickerten Artbook (via Reddit), das auch zeigt, dass die Entwickler es in Betracht gezogen haben, aber letztendlich beschlossen, die Idee zu verwerfen:

"Leider gab es einige Herausforderungen und es wurde beschlossen, es nicht aufzunehmen. Wir möchten auf keinen Fall, dass der Spieler denkt, er könnte einen Basilisken töten, der 1992 noch da sein muss!"

Die Kammer des Schreckens muss also geheim bleiben, und die Begründung ist unbestreitbar vernünftig. Das Spiel startet am 10. Februar.