Hogwarts Legacy im Vergleich zu den Filmen im neuen Video

Eine offene Welt Hogwarts ist seit über zwei Jahrzehnten so ziemlich jeder Videospiel-liebende Harry-Potter-Fan. Und heute ist es endlich an der Zeit, dies für all die glücklichen Zauberer und Hexen zu erleben, die den Deluxe Edition von Hogwarts Legacy vorbestellt haben.

Wir haben euch bereits gesagt, dass dies ein großartiges Spiel in unserem Test ist, aber wenn ihr wirklich einen guten Blick darauf werfen wollt, wie viel Mühe und Liebe in die Erstellung der digitalen Version von Hogwarts gesteckt wurde, solltet ihr euch das Video unten von ElAnalistaDeBits ansehen. Es ist ein Vergleich berühmter Harry-Potter-Filmschauplätze, verglichen mit dem, wie sie im Spiel aussehen.

Und denken Sie daran, diesmal ist alles in einer offenen Welt verbunden, etwas, worüber sich die Filmemacher nie Sorgen machen mussten. Schauen Sie sich das ehrlich gesagt ziemlich atemberaubende Ergebnis unten an.