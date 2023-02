Hogwarts Legacy aktualisiert für PC und Xbox

HQ

Wir haben das wunderbare Hogwarts-Vermächtnis wirklich genossen, etwas, über das Sie in unserer Rezension mehr lesen können, die in der magischen Welt spielt, die J.K. Rowling einst geschaffen hat. Es gibt hier jedoch keinen Harry Potter oder ähnliches, da das Abenteuer 100 Jahre vor The Boy Who Lived und seinen Freunden stattfindet, die die Schule (und die Welt) vor Voldemort retteten.

Aber obwohl es ein überraschend ausgefeiltes Spiel war, wenn man bedenkt, wie groß es ist, gab es immer noch ein paar Bugs. Dies und einige andere Dinge wurden jetzt sowohl für PC als auch für Xbox mit einem neuen Patch behoben, der "eine Reihe von Fehlern und Leistungsproblemen" aussortiert.

Der Patch wurde jedoch auf PlayStation 5 verschoben, sollte aber später in dieser Woche eintreffen. Wir wurden auch darüber informiert, dass der "Collector's Edition" Trophy-Bug für Sonys Konsole behoben werden sollte.