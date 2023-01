Hitman Freelancer wird später in diesem Monat erscheinen

HQ

Erst vor wenigen Tagen gab IO Interactive bekannt, dass sich die neueste Trilogie von Hitman-Spielen entwickeln und in eine zusammenhängendere Erfahrung verwandeln würde, die als Hitman World of Assassination bekannt ist, um sich auf den Hitman Freelancer-Modus vorzubereiten. Im Anschluss daran hat der dänische Entwickler nun auch einen Launch-Trailer für diese brandneue Ergänzung veröffentlicht, der uns einen weiteren Teaser gibt, was er servieren wird.

Neben dem neuen Trailer hat IO einen neuen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem über Freelancer gesprochen wird, in dem es heißt, dass der Modus eine "unabhängige Erfahrung sein wird, bei der ein Großteil der umgebenden Arbeit, ein Attentäter zu sein, in die Hände des Spielers gelegt wird".

Hinzu kommt, dass uns gesagt wird: "Die Spieler müssen ein Arsenal an Ausrüstung aufbauen und warten, aber auch entscheiden, was sie zu Missionen mitbringen, die Vor- und Nachteile einer begrenzten Ausrüstungskapazität und das Risiko, wertvolle und schwer zu bekommende Ausrüstung zu verlieren, abwägen."

Unnötig zu sagen, dass Sie, anstatt nur eine Sandbox zu betreten und ein Ziel kreativ zu töten, jetzt auch Ihre eigene Aufklärungs- und Ermittlungsarbeit erledigen müssen, um sich auf den Treffer vorzubereiten, indem Sie neue Informationen verwenden, die im Safehouse gesammelt und gesammelt werden.

Es scheint im Vergleich zur Haupterfahrung ein ziemlich ernster Schritt in der Herausforderung zu sein, aber wir können das selbst testen, sobald Freelancer am 26. Januar 2023 eintreffen wird.