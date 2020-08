Hitman 2: IO Interactive schließt PVP-Modus Ghost

IO Interactive hat gerade neue Informationen zum Thema Hitman geteilt und unter anderem erklärt, was die Spieler in der Kampagne des kommenden Kapitel erwarten können. Sobald die Missionen abgeschlossen sind, können wir erneut in den Sandkasten eintauchen und sogenannte "Elusive Targets" angehen, eine tödliche Jagd mit begrenzten UI-Elementen, bei der man sein Ziel identifizieren und anschließend improvisieren muss. Das Studio plant einige Änderungen an der bestehenden Formel, will weitere Details dazu aber erst später bekanntgeben.

Escalation-Missionen werden ebenfalls zurückkehren (das sind mehrere Ziele, die ihr im gleichen Level hintereinander erledigen müsst) und die Spieler können im Contracts-Modus ihre eigenen Missionen erstellen. Wenn ihr die Langstreckenmissionen des letzten Spiels genossen habt, dann werdet ihr euch vielleicht darüber freuen, dass Sniper Assassin zurückkehrt. IO Interactive fährt zum Start von Hitman 3 jedoch die Koop-Server in Hitman 2 herunter, denn im neuen Spiel werden wir solo unterwegs sein. Dann wäre da der Ghost-Modus, der am 31. August heruntergefahren wird. Der PvP-Modus wird in Hitman 3 nicht zurückkehren, sobald das Spiel im Januar 2021 erscheint.