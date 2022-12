High on Life bekommt einen Launch-Trailer

HQ

Heute feiert High on Life Premiere, einer der letzten zumindest etwas großen Titel, die im Jahr 2022 veröffentlicht werden. Der Schöpfer ist Justin Roiland (Rick and Morty) und Squanch Games, und sie liefern ein Spiel, das so ziemlich die gleichen cleveren Witze zu bieten scheint, wie wir es von Rick and Morty gewohnt sind, aber auch eine große Welt zum Entdecken und viel Action.

Schauen Sie sich den brandneuen Launch-Trailer unten an, um einen Vorgeschmack auf die kommenden Dinge zu erhalten. High on Life erscheint für PC und Xbox und ist auch im Game Pass enthalten. Wir haben eine Rezension in Vorbereitung, die Ihnen alles erzählt, was Sie über den Titel wissen sollten.