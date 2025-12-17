High Fructose (Früher Zugang)

Obstsalat ist schön. Es ist – tatsächlich – einer meiner Lieblingssalate, würde ich sagen. Damit ein reiner Obstsalat funktioniert, muss die Frucht sorgfältig ausgewählt, fein geschnitten und genau die richtige Menge an Säure und Süße haben. Ein guter Obstsalat ist wunderbar – aber High Fructose ist noch nicht dieser Salat, er braucht noch ein paar Mal in der Küche, bevor er ein Salat wird, der einem echten Obstkenner würdig ist.

Salat hier, Salat da – wir belassen es dabei, denn das hat wirklich nichts mit dem Spiel zu tun. High Fructose ist ein bewegungsbasiertes Roguelite, das mit dem Konzept des guten alten Fruit Ninja -Spiels spielt. Hier spielen wir buchstäblich als Frucht-Ninja. Ausgestattet mit einem furchtbar (hehe) scharfen Katana fliegt Tsuyoi, der Fuchs, mit Hilfe von Doppelsprüngen, Wandsprüngen und Sprints in Zeitlupe durch die Luft. Und das alles, während wütende Erdbeeren, Schlangenbananen, rollende Kokosnüsse und fliegende Kürbisse ihr Bestes tun, um den Fuchs zu töten.

In der Zwischenzeit musst du auch Rezepte abschließen, wie zum Beispiel "Erdbeermarmelade", die dich mit etwas HP belohnt, nachdem du drei Erdbeergegner zu Schlamm gehackt hast. Es gibt eine Fülle verschiedener Rezepte mit unterschiedlichen Buffs und Belohnungen. Es ist wichtig, während der Runde das Rezept zu wechseln – sonst verliert man den Bonus, und das möchte man nicht tun.

Was das Aussehen betrifft, so glänzt High Fructose absolut.

Ein spaßiges Konzept, absolut. Es ist farbenfroh, spielt sich gut und sieht gut aus. Die Musik ist auch okay – auch wenn sie nach einer Weile etwas anstrengend und repetitiv wird. High Fructose könnte definitiv etwas sein – weil es ein Rückgrat hat, ein solides, das es durch die Early-Access-Phase tragen und zu einem Baum aufblühen kann, der tatsächlich Früchte trägt. Aber im Moment fühlt es sich eher an wie der Apfelbaum, den du letzten Frühling gepflanzt hast und den die Hirsche bis zur Unkenntlichkeit gekaut haben.

Die Pfade in High Fructose sind prozedural generiert. Es ist absolut eine gute Idee, aber wenn das Spiel so sehr darauf angewiesen ist, dass du dich weiterbewegst, indem du an Wänden rennst, dorthin dashst und hier doppelt springst, scheitert es ein wenig. Die Strecken wirken schlecht durchdacht, nicht nur weil sie nicht handgebaut sind, sondern auch, weil sie so vertikal sind, wenn 96 % aller Gegner am Boden liegen. Ein Spiel dieser Art würde von einer klareren Struktur und einem klareren Design beim Layout der Plätze profitieren, ganz einfach.

Etwas anderes, das etwas traurig ist, ist, dass das Katana die einzige Waffe ist, die man tatsächlich mit Freude steuern kann. Die restlichen freigeschalteten Waffen feuern automatisch – entweder über einen Roboter, der einem folgt, oder indem sie an der Seite deines Sichtfelds montiert sind. Ich vermute, der Entwickler hat sich Vampire Hunters ein wenig angeschaut und wie es eine übermäßig große Anzahl verschiedener Waffen gleichzeitig handhabt – aber hier fühlt es sich bei weitem nicht so lohnend an. Die anderen Waffen sind einfach etwas, das am Rand liegt und nichts, worüber du nachdenken musst. Es gibt allerdings viele spaßige Waffen, von guten alten AK-47 bis zu Panda-Gewehren, aber ich wünschte, man hätte sich mehr in deren Nutzung eingebunden gefühlt.

Wenn du dich nicht von Feinden fernhältst, wirst du diesen Bildschirm ziemlich bald sehen.

Ich habe auch ein kleines Problem mit dem Schwierigkeitsgrad dieses Spiels. Es fühlt sich an... seltsam. Es ist schwer genau zu sagen, was nicht funktioniert, aber ich vermute, es liegt an der Anzahl der Gegner, die in den späteren Kursen des Spiels erscheinen. Am Boden herumzurennen und tatsächlich zu versuchen, sie manuell zu töten, ist einfach vergessenswert – denn bevor man "Obstsalat" sagen kann, ist man umzingelt und nimmt von allen Seiten Schaden. Das einzige Erfolgsrezept ist, Abstand zu halten und zu warten, bis die automatischen Waffen ihre Arbeit erfüllen. Es macht überhaupt keinen Spaß. Kombiniert man das, dass der Boden mit Lava dick ist, ist ziemlich klar, dass Ninja-Parkour der einzige Weg zum Erfolg ist.

Wir sollten auf jeden Fall bedenken, dass es sich um einen Early-Access-Titel handelt, aber das Spiel ist etwas zu inhaltsleer. Es gibt nur einen spielbaren Charakter und acht Strecken, die man durchspielen muss. Natürlich wird es noch mehr geben, aber zum Zeitpunkt des Schreibens kann ich das nicht empfehlen, da es inhaltlich eine Überflutung gibt.

Bananenwürmer sind keine besonders angenehmen Tiere – ganz im Gegenteil.

Die Geschichte spielt irgendwo in diesem ziemlich chaotischen Fruchtgag und beinhaltet Superheldentiere, die sich mit bösen Früchten auseinandersetzen. Es funktioniert absolut, aber es wird keine BAFTA für das beste Storytelling gewinnen. Das ist keineswegs nötig, aber die Story-Elemente im Spiel wirken wie erzwungene Füllung, und ich hätte lieber gesehen, dass der Aufwand in ein unterhaltsameres Gameplay gesteckt wird.

Ganz zu schweigen davon, dass dieses Spiel noch in Entwicklung ist. In seinem aktuellen Zustand kann ich High Fructose wirklich niemandem empfehlen. Aber wenn man dem Entwickler Chazak Games noch ein paar Jahre in der Werkstatt gibt, denke ich, sie könnenHigh Fructose daraus etwas wirklich Schönes machen. Denn er hat einen ansprechenden Stil, ein spaßiges Konzept und gute Bewegung, die nur dadurch getrübt wird, dass die Strecken nicht ganz auf dem neuesten Stand sind. Es könnte gut sein, klar, aber jetzt? Es hat etwas zu viele Minuspunkte, wobei die erwähnten prozedural generierten Strecken, der seltsame Schwierigkeitsgrad, die unbeholfene Waffenführung und der spärliche Inhalt den Eindruck leider zu sehr beeinträchtigen.