Hi-Fi Rush hat jetzt einen Fotomodus

Jeder scheint Hi-Fi Rush zu lieben, das Ende Januar während Microsofts und Bethesdas Developer_Direct angekündigt und veröffentlicht wurde. Da wir Hi-Fi Rush mehr als 2 Millionen Spieler haben" target="_blank">heute berichtet, hat das Spiel gerade den Meilenstein erreicht, bereits mehr als zwei Millionen Spieler zu haben, etwas, das wir für sehr verdient halten (Hi-Fi Rush" target="_blank">lesen Sie unsere Rezension, in der wir erklären, warum).

Jetzt ist das Spiel noch besser geworden, da ein neues Update veröffentlicht wurde, das sowohl einige Probleme löst, aber auch einen viel gewünschten Fotomodus hinzufügt. Die Leute haben Tonnen von Screenshots von Hi-Fi Rush gemacht, und jetzt ist es endlich möglich, dies mit Stil zu tun.

Sie können sich ansehen, dass das Hi-Fi Rush-Update den Fotomodus hinzufügt, mit dem Sie während Ihres musikalischen Abenteuers Screenshots machen können." target="_blank">patch notes unten und Hi-Fi Rushs FOTOMODUS!" target="_blank">Kopf über diesen Weg für eine kurze Fotomodus-Anleitung.