Hier sind die Namen der einzelnen Episoden in Stranger Things: Season 5

Auch wenn es wahrscheinlich noch viele Monate bis zu ihrer Veröffentlichung ist, neckt und bereitet Netflix die Fans weiterhin auf die Ankunft der fünften und letzten Staffel von Stranger Things vor. Der jüngste Teil dieser Teaser kommt in Form der vollständigen Enthüllung der Namen jeder Episode für dieses acht Episoden umfassende Finale.

Die offiziellen Namen der einzelnen Episoden finden Sie unten:



Episode 1 - Das Krabbeln



Episode 2 - Das Verschwinden von...



Episode 3 - Die Turnbow-Falle



Episode 4 - Der Zauberer



Episode 5 - Schock Jock



Episode 6 - Flucht aus Camazotz



Episode 7 - Die Brücke



Episode 8 - Die rechte Seite nach oben



Stranger Things: Season 5 befindet sich seit Januar 2024 in Produktion und galt im Juli als halb gefilmt. Netflix hat zwar noch keine offizielle Ankündigung gemacht, aber wir können wahrscheinlich daraus schließen, dass die Produktion der Serie entweder Ende 2024 oder Anfang 2025 abgeschlossen sein wird, bevor sie auch im nächsten Jahr eine vollständige Premiere feiert. Wenn man bedenkt, dass die Produktion so viel Zeit in Anspruch nimmt, wird die Staffel eine Mammutstaffel mit vielen langen Episoden werden, wie wir es in Staffel 4 gesehen haben.