Hier sind die Finalisten der App Store Awards für 2024

Während die Saison der Videospiel-Awards oft von Shows wie The Game Awards, BAFTA Game Awards und der Golden Joysticks überschattet wird, gibt es auch zusätzliche Preise zu gewinnen. Dazu gehören die App Store Awards aus Apple, in der in wenigen Wochen die besten Spiele und Apps ausgezeichnet werden. Vor der Verleihung der Awards hat der Technologieriese jedoch die Finalisten für die Awards 2024 bekannt gegeben.

Für diejenigen, die sich fragen, worauf das App Store Awards bei seinen Finalisten achtet, wurde uns gesagt, dass es sich auf die "Anerkennung außergewöhnlicher Benutzererfahrung, Design und Innovation von Entwicklern aus der ganzen Welt" konzentriert. Dies führte zu 45 Nominierten in 12 Kategorien, und wer und was sie sind, schauen Sie einfach unten.

Finalisten der iPhone App des Jahres:



Kino



Runna



Tripsy



Finalisten des iPhone-Spiels des Jahres:



AFK-Reise



DannWerReiniger



Zenlose Zone Null



Finalisten der iPad-App des Jahres:



Bluey: Lass uns spielen



Moises



Träume zur Fortpflanzung



Finalisten des iPad-Spiels des Jahres:



Assassin's Creed Mirage



Disney Speedstorm



Squad Busters



Finalisten des Apple Arcade-Spiels des Jahres:



Balatro+



Fremdlinge 2



Sonic Dream Team



Finalisten der Mac-App des Jahres:



Adobe Lightroom



OmniFocus 4



Shapr3D



Finalisten des Mac-Spiels des Jahres:



Frostpunk 2



Streuner



Gott sei Dank bist du hier



Finalisten der Apple Watch App des Jahres:



Nachschlagen



Glänzend



Bis 5K ansehen



Finalisten der Apple Vision Pro App des Jahres:



JigSpace (Vorrichtung)



NBA



Was wenn...? Eine fesselnde Geschichte



Finalisten des Apple Vision Pro Spiels des Jahres:



Loona



Drescher



Urlaubs-Simulator



Finalisten der Apple TV App des Jahres:



Dropout



F1 Fernseher



Zoom



Finalisten für kulturelle Auswirkungen: