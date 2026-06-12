Hier sind die Autos, die Amerikaner am häufigsten fahren

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In den Medien messen und analysieren wir meist Verkaufsdaten, was sinnvoll ist, um ein klareres Bild der globalen Ausgabengewohnheiten zu bekommen. Aber welche Autos sammeln tatsächlich die meisten Kilometer? Das ist es, was eine neue Studie auf Basis von Daten von US-Fahrern zu ermitteln versucht hat.

Die Daten stammen von der Analysefirma iSeeCars (über Motor1), die mehr als eine Million Gebrauchtwagen untersuchte, die zwischen November 2025 und April 2026 verkauft wurden. Durch die Analyse von Kilometerzähleranzeigen und Fahrzeugalter berechnete das Unternehmen den durchschnittlichen jährlichen Kilometerstand über Hunderte von Modellen, die derzeit auf amerikanischen Straßen unterwegs sind.

Die am stärksten getriebenen Modelle sind wenig überraschend. Der Chevrolet Silverado 2500HD führte das Ranking mit durchschnittlich 23.250 Meilen (das sind 37.417 Kilometer) pro Jahr an. Darauf folgt die GMC Sierra 2500HD, wobei der gemeinsame Nenner natürlich Langstrecken-Pick-ups sind. Der Ford F-250 Super Duty, Toyota Tundra, RAM 2500 und der Chevrolet Tahoe standen alle an der Spitze der Rangliste.

Einige kleinere Hybride wie der Toyota Prius und der Hyundai Elantra Hybrid kletterten ebenfalls in die höheren Reihen der Liste, aber Pickups dominieren immer noch.

Am anderen Ende des Spektrums dominieren exotische Sportwagen die Liste der am wenigsten gefahrenen Fahrzeuge. Der Lamborghini Revuelto verzeichnete mit nur 1.592 Meilen (2.562 km) pro Jahr die niedrigste jährliche Laufleistung aller Fahrzeuge. Dicht dahinter folgten der Ford GT, Lamborghini Huracán STO, Porsche 918 Spyder und McLaren Senna. Zu niemandem Überraschung.