Hier sind alle Schlagzeilen von der heutigen State of Play-Ausgabe

Seit Wochen schwirren Gerüchte, etablierte Insider deuten zunehmend auf das gleiche Zeitfenster für den nächsten State of Play hin.

Und jetzt ist es vorbei. Natürlich stand Saros von Anfang an im Mittelpunkt, aber es gab auch jede Menge Release-Termine für das neue Jahr, sowie einen ersten Blick auf Marvel's Wolverine.

Unten seht ihr alle großen Schlagzeilen und lasst uns wissen, was ihr von der Show haltet!

Saros bekommt einen riesigen Gameplay-Trailer

Saros wurde vor einiger Zeit mit dem Versprechen einer großen Gameplay-Präsentation im Jahr 2025 enthüllt, und jetzt hat Housemarque geliefert. Und nicht nur das, es wurde auch ein Veröffentlichungsdatum erhalten: 20. März 2026. Das Spiel bildete den Auftakt der State of Play-Präsentation, und ihr könnt euch das Video unten ansehen.

Zero Parades kommt nächstes Jahr

Zero Parades ist das nächste Spiel von ZA/UM, das in Stücke gerissen wurde. Aber es ist immer noch das Studio, das Disco Elysium geliefert hat, und wir wissen jetzt, dass es 2026 erscheinen wird.

Microsoft Flight Simulator erscheint im Dezember für PS5

Microsoft veröffentlicht weiterhin große Xbox-Titel auf PlayStation, und der nächste wird Microsoft Flight Simulator 2024 sein, der am 8. Dezember erscheint.

Battlefield 6 bekommt einen neuen Trailer, der sich auf die Kampagne konzentriert

Battlefield 6 hat vieles zu bieten, und eines davon ist eine gigantische Kampagne, die unter anderem von Ripple Effect entwickelt wurde. Diese Kampagne hat einen Trailer, den ihr unten sehen könnt.

Halloween: The Game bekommt einen Trailer

Michael Myers ist zurück, diesmal in einem asymmetrischen Multiplayer-Horrorspiel, in dem sich die Überlebenden gegenseitig zur Flucht verhelfen müssen, während Michael Myers so viele wie möglich abschlachtet. Das Spiel wird in... Ja, ein Jahr, am 8. September 2026.

Nioh 3 bekommt ein Veröffentlichungsdatum

Team Ninja's Soulslike hat sich weiterentwickelt und ist viel mehr als das. Das Spiel hat jetzt einen neuen Trailer und ein Veröffentlichungsdatum. Er erscheint am 6. Februar.

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered wurde enthüllt

Obwohl die Serie viele treue Fans hat, gibt es wahrscheinlich mehr, die sich an die guten alten Zeiten erinnern. Das dritte Spiel der Serie bleibt ein Favorit, und dieses wird jetzt neu gemastert. Es wird am 19. März veröffentlicht.

Code Vein II bekommt auch ein Veröffentlichungsdatum

Code Vein ist ein weiteres dieser Soulslike-Spiele, das sein eigenes Publikum gefunden hat, und jetzt kommt eine Fortsetzung mit einem Veröffentlichungsdatum. Genauer gesagt wird es am 30. Januar veröffentlicht.

Crimson Desert bekommt sowohl einen neuen Trailer als auch ein Veröffentlichungsdatum

Wir haben viele Previews gelesen und viele Trailer gesehen, aber jetzt ist es endlich Zeit für ein Release-Datum. Es ist der 19. März 2026.

Sony stellt neue Lautsprecher für PlayStation 5 vor

Ja, das haben wir nicht kommen sehen, aber Sony hat neue Lautsprecher vorgestellt, zwei dicke mit Planartreibern, die drahtlos mit einem PC, Mac oder einer Konsole verbunden werden können und sogar drahtlos mit Portal funktionieren. Sie sind kabellos, aber das Paket enthält zwei Docks zum Aufladen, die 2026 erhältlich sein werden.

Marvel's Wolverine hat einen neuen Gameplay-Trailer

Ja, die Gerüchte waren wahr. Marvel's Wolverine existiert, ist vollgepackt mit vielen Marvel-Charakteren und sieht ziemlich gut aus. Insomniac sagt, dass das Spiel im Herbst 2026 erscheinen wird, und Sie können unten einen Blick auf das Spiel werfen.

