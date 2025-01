Hier sind alle Gewinner der 82. jährlichen Golden Globes

HQ

Vor nur wenigen Stunden endeten die 82. Annual Golden Globes, eine Veranstaltung, die die herausragendsten Talente des vergangenen Jahres im Film- und Fernsehbereich würdigen sollte. Die Show ehrte Gewinner in verschiedenen Kategorien, doch trotz der bunten Mischung an Nominierten gingen letztlich nur einige wenige mit dem Großteil der Auszeichnungen nach Hause. Hier sind die verschiedenen Gewinner in den jeweiligen Kategorien aufgelistet.

Bester Spielfilm - Drama:



Der Brutalist



Bester Spielfilm - Musical oder Komödie:



Emilia Perez



Bester Spielfilm - Animation:



Fluss



Bester Spielfilm - nicht in englischer Sprache:



Emilia Perez



Beste Darstellung einer weiblichen Schauspielerin in einem Spielfilm - Drama:



Fernanda Torres - Ich bin immer noch hier



Beste Darstellung eines männlichen Schauspielers in einem Spielfilm - Drama:



Adrien Brody - Der Brutalist



Beste Darstellung einer weiblichen Darstellerin in einem Film - Musical oder Komödie:



Demi Moore - Die Substanz



Beste Darstellung eines männlichen Schauspielers in einem Film - Musical oder Komödie:



Sebastian Stan - Ein anderer Mann



Beste Leistung einer weiblichen Schauspielerin in einer Nebenrolle in einem Film:



Zoe Saldana - Emilia Perez



Beste Leistung eines Schauspielers in einer Nebenrolle in einem Film:



Kieran Culkin - Eine echte Qual



Beste Regie - Spielfilm:



Brady Corbet - Der Brutalist



Bestes Drehbuch - Spielfilm:



Peter Straughan - Konklave



Beste Originalmusik - Spielfilm:



Trent Reznor, Atticus Ross - Herausforderer



Bester Originalsong - Spielfilm:



El Mal - Emilia Pérez



Kino- und Kassenerfolg:



Böse



Beste Fernsehserie - Drama:



Shogun



Beste Fernsehserie - Musical oder Komödie:



Hackt



Beste limitierte Fernsehserien, Anthologieserien oder Kinofilme für das Fernsehen:



Baby-Rentier



Beste Darstellung einer weiblichen Schauspielerin in einer Fernsehserie - Drama:



Anna Sawai - Shogun



Beste Leistung eines Schauspielers in einer Fernsehserie - Drama:



Hiroyuki Sanada - Shogun



Beste Darstellung einer weiblichen Schauspielerin in einer Fernsehserie - Musical oder Komödie:



Jean Smart - Hacks



Beste Leistung eines Schauspielers in einer Fernsehserie - Musical oder Komödie:



Jeremy Allen White - Der Bär



Beste Leistung einer weiblichen Darstellerin in einer limitierten Serie, einer Anthologie-Serie oder einem Fernsehfilm:



Jodie Foster - True Detective: Night Country



Beste Leistung einer weiblichen Darstellerin in einer Nebenrolle im Fernsehen:



Jessica Gunning - Rentierbaby



Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer limitierten Serie, einer Anthologie-Serie oder einem Fernsehfilm:



Colin Farrell - Der Pinguin



Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Nebenrolle im Fernsehen:



Tadanobu Asano - Shogun



Beste Leistung in der Stand-up-Comedy im Fernsehen: