Hier sind alle Charakterposter für HBOs The Last of Us

HQ

Jetzt, da wir etwa sechs Wochen davon entfernt sind, dass HBOs Adaption von The Last of Us auf die Fernsehbildschirme kommt, hat das Produktionskraftwerk seine Marketingbemühungen verstärkt, und in letzter Zeit hat dies mehrere neue Poster enthalten.

Die neueste Serie dreht sich um jeden der Charaktere der Serie, was bedeutet, dass wir Pedro Pascals Joel Miller, Bella Ramseys Ellie Williams, Nick Offermans Bill, Murray Bartletts Frank, Anna Torvs Tess, Merle Dandridges Marlene, Lamar Johnsons Henry, Keivonn Woodards Sam, Storm Reids Riley, Nico Parkers Sarah und Gabriel Lunas Tommy sehen können.

Schauen Sie sich alle Poster unten an und markieren Sie den 16. Januar in Ihrem Kalender, da die Serie dann auf Sky Atlantic / Now TV (für diejenigen in Großbritannien) gestreamt wird.