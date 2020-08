Hier sind alle 25 Spielmodi aus Fall Guys

You're watching Werben

Laut aktuellen Schätzungen haben sich in der letzten Woche beinahe 10 Millionen Spieler mit Fall Guys: Ultimate Knockout beschäftigt, wir waren also ganz sicher nicht die einzigen Leute, die sich in den absurden Spaß verliebt haben. Unser GRTV-Videoeditor Mads hat viel Zeit mit dem Spiel verbracht während seiner vielen Spielsitzungen Unmengen an In-Game-Material angesammelt. Daraus (und mit ein wenig Hilfe des Entwicklers Mediatonic) hat er uns eine tolle Gameplay-Montage aller aktuell verfügbaren Minispiele aus Fall Guys angefertigt. 25 Modi stecken derzeit in der zufälligen Wiedergabeliste, obwohl wir vermuten, dass es bald weitere Inhalte gibt.