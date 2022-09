Hier ist, was Ryan Reynolds und Hugh Jackman in diesem Deadpool 3-Update sagten

HQ

Nach der jüngsten Ankündigung, dass Hugh Jackman erneut seine Krallen entfesseln und seine Rolle als Wolverine im kommenden Deadpool 3-Film wieder aufnehmen würde, hat der renommierte Lippenleser Jomboy auf Twitter verraten, was im neuesten Update-Trailer gesagt wurde.

In klassischer Ryan Reynolds- und Jackman-Manier ist es jedoch viel mehr ein unbeschwerter Witz als eine ernsthafte Ankündigung. Davon abgesehen gibt es immer noch einige potenziell interessante Enthüllungen. Für Fans, die sich Sorgen machen, dass das Deadpool-Franchise seinen Griff auf der Grenze zwischen blutiger Action und Comedy verliert, fürchten Sie sich nicht, jetzt wird es in das MCU integriert. Jackman sagte: "Wir werden diese massive, massive, riesige, riesige verdammte Explosion haben."

Interessanterweise sagte Reynolds: "Wir gehen durch Sachen und all diese verschiedenen Orte." Angesichts des jüngsten Marvel-Trends (wie in Spiderman: No Way Home und Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns) des Multiversum-Hoppings und Disneys Absicht, zuvor im Besitz von 20th Century Fox befindliche Charaktere in das MCU zu ziehen, könnte dies auf eine multiversale Action hindeuten?

Jackman sagte weiter: "Wir sind in unseren besten Jahren", was deutlich bedeutet, dass die Version von Wolverine, die in diesem Film porträtiert wird, wie bereits angedeutet, völlig getrennt von der in Logan von 2017 zu sehen sein wird. Wenn Teaser etwas sind, das man loswerden kann, scheinen Reynolds und Jackman beide von dem Film begeistert zu sein, und der Marketing-Ton erinnert sicherlich an vergangene Deadpool-Inhalte. Jackman schloss mit den Worten: "Ich bin so aufgeregt, ihr werdet es verdammt noch mal lieben", und Reynolds stimmte zu und sagte: "Es wird das Beste sein", also scheint es, dass das Franchise in guten Händen ist.