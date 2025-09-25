Hier ist die vollständige Liste der E-Sport-Events, die auf der DreamHack Atlanta angeboten werden

HQ

Was gibt es Schöneres, als den gruseligsten Tag des Jahres zu feiern, als... Sieh dir eine Reihe von E-Sport-Events an! Dieses Halloween, DreamHack Atlanta, beginnt offiziell und dauert vom 31. Oktober bis zum 2. November. Etwa fünf Wochen vor dem Start dieses Festivals hat die DreamHack nun die vollständige Liste der Turniere bekannt gegeben, die auf dem Event zu sehen sein werden.

Der Headliner ist das SNK World Championship 2025, das eine Reihe der besten Fatal Fury: City of the Wolves, The King of Fighters XV, Samurai Shodown und Art of Fighting 3 Spieler zusammenbringt, um um einen Teil eines satten Preispools von 4,1 Millionen US-Dollar zu kämpfen.

Die andere erwähnenswerte Veranstaltung ist die Marvel Rivals Ignite Grand Final, die 1 Million US-Dollar bietet und tatsächlich etwas länger läuft als die DreamHack, da sie am 27. Oktober beginnt und am 2. November endet.

Als nächstes kommt der Clash of Clans World Championship Finals, bei dem 700.000 $ zur Verfügung stehen, während die Clash Royale League World Finals ebenfalls stattfinden und 500.000 $ liefern. Diese machen die wirklich großen Events auf dem Festival aus, da die restlichen Turniere viel kleinere Preispools haben. Was jedoch an diesen Fronten zu erwarten ist, enthält der Rest der Liste Folgendes:



FC Pro Open Last Chance Qualifikation & FC Pro Open Global Qualifikationsturnier



CFB26 DreamHack Herausforderung



Rainbow 6 Siege X Atlanta (R6X ATL)



DreamHack Knockout



Das DreamHack Collegiate Invitational



Es wird auch einige andere Turniere geben, wie z.B. das allererste 2XKO Event.