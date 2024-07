Hier ist die Valorant Champions Tour 2024: Stage 2 Regional Champions und die Champions 2024 Bracket

HQ

Die Valorant Champions Tour Saison für 2024 ist fast vorbei. Die regionale Stage 2 Aktion wurde vor kurzem abgeschlossen, was bedeutet, dass nun alle Augen auf die wichtigste Champions Veranstaltung gerichtet sind, die Ende August in Südkorea stattfindet. In diesem Sinne sind hier die Gewinner der Stage 2 Events auf der ganzen Welt.

In der EMEA-Region setzte sich Fnatic durch, nachdem es im großen Finale Team Vitality besiegt hatte. Mit diesem Ergebnis sicherte sich Fnatic einen Platz in Champions, zusammen mit Team Vitality und dem Drittplatzierten Team Heretics.

Auf dem amerikanischen Kontinent war es Levitan, das seine jeweilige Veranstaltung gewann. Das Team setzte sich gegen G2 Esports durch und gewann das Turnier und den Champions -Platz, und wie in der EMEA-Region haben sich sowohl Levitan als auch G2 Esports einen Platz bei Champions verdient, ebenso wie der Drittplatzierte KRU Esports.

In der Pacific League wurden Gen.G Esports nach dem Sieg über DRX zum Sieger gekrönt. Wie anderswo sind sowohl Gen.G als auch DRX auf den Plätzen Champions gelandet, ebenso wie Paper Rex, der den dritten Platz belegte.

Zuletzt ist da noch China, wo EDward Gaming die Nase vorn hatte. Das zweitplatzierte Team wurde FunPlus Phoenix und die drittplatzierte Organisation war Trace Esports, und ja, alle drei haben sich auch Plätze für Champions 2024 verdient.

In diesem Sinne und mit allen teilnehmenden Champions Teams im Hinterkopf könnt ihr euch die Champions 2024 Klammer unten ansehen.