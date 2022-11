Hier ist die Lady Dimitrescu Schauspielerin in God of War: Ragnarök

HQ

Maggie Robertson wurde letztes Jahr fast über Nacht für viele ein bekannter Name, nachdem sie die gruselig große Lady Dimitrescu in Resident Evil Village gespielt hatte. Die Aufmerksamkeit war nicht nur auf ihr Aussehen zurückzuführen, sondern vor allem auf ihre atemberaubende Leistung. Letzteres führte dazu, dass sie letztes Jahr bei den Game Awards die beste Leistung gewann. Obwohl so etwas natürlich zu viel mehr Hauptrollen führt, hat Robertson immer noch keine Angst, viel kleinere Rollen zu übernehmen.

Nach ein paar Wochen voller Andeutungen enthüllt Maggie Robertson nun, dass sie Skjóthendi den Unfehlbaren in God of War: Ragnarök spielt. Wenn Sie sich noch nicht erinnern oder wissen, wer das ist, können Sie ein wenig von der Figur im Video unten sehen.