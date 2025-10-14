Hier ist die Hymne der Weltmeisterschaft 2025 League of Legends

HQ

Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der wir den Soundtrack sehen und hören können, der die League of Legends World Championship definieren wird. Nachdem Linkin Park der Performer war, der den Track von 2024 zum Leben erweckt hat, hat die Veranstaltung 2025 den chinesischen Künstler, der als G.E.M. bekannt ist, als Performer, alles für einen Track namens Sacrifice.

Es wurde von Alex Seaver von Mako und Sebastien Najand geschrieben, wobei Seaver auch der Texter und Produzent ist. Der Track wurde von Tony Maserati gemischt und von Mike Bozzi bei Bernie Grundman Studios gemastert, und das alles unter den Augen des ausführenden Produzenten von Riot Games.

Unten seht ihr den Track und das animierte Musikvideo, alles vor dem Worlds 2025, der heute (14. Oktober) beginnt und bis zum 9. November läuft.